Томские казино сдали выручку

В Томской области завершено расследование дела теневой игровой империи. По данным силовиков, она насчитывала 27 заведений, работавших под вывесками букмекерских контор, и за восемь лет деятельности принесла своим организаторам доход в размере свыше 1,6 млрд руб. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество восьми обвиняемых на общую сумму 650 млн руб. Среди прочего в опись попали спорткар Lamborghini Urus стоимостью 27 млн руб. и наручные часы Patek Philippe почти за 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За восемь лет работы нелегальные казино Томска принесли владельцам 1,6 млрд рублей дохода

Фото: СК РФ по Томской области За восемь лет работы нелегальные казино Томска принесли владельцам 1,6 млрд рублей дохода

Фото: СК РФ по Томской области

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело группы, занимавшейся незаконной организацией и проведением азартных игр. Слушания пройдут в Октябрьском районом суде, рассказали в пресс-службе ведомства.

В июне прошлого года сотрудники томских управлений ФСБ и МВД выявили в областном центре и его городе-спутнике Северске сеть из 27 нелегальных игровых клубов.

«В них под видом сделок с векселями и букмекерских ставок, используя компьютеры и специальное программное обеспечение, фактически проводились азартные игры»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре.

По информации правоохранителей, в ходе оперативно-следственных действий были изъяты 25 млн руб., 740 единиц игрового оборудования, более 1 тыс. электронных карт клиентов, 60 сотовых телефонов, черновые записи, а также бухгалтерская документация.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с извлечением сверхдоходов, наказывается лишением свободы на срок до шести лет). Источники сообщили, что предполагаемого создателя незаконной игровой империи, 51-летнего томского бизнесмена Александра Ломакина, и трех его помощников по решению суда заключили под стражу. Еще четверым фигурантам избрали более мягкую меру пресечения.

Правоохранители установили, что обширная сеть нелегальных игровых клубов действовала с 2016 года, организаторам незаконного бизнеса она принесла доход в размере более 1,6 млрд руб.

По сведениям регионального управления СКР, следствие добилось ареста имущества обвиняемых общей стоимость свыше 650 млн руб. Как рассказали источники, в опись арестованных активов, уместившуюся на трех листах, попали недвижимость, денежные средства, несколько иномарок, в том числе спорткар Lamborghini Urus стоимостью 27 млн руб., Mercedes Benz и BMW, а также 38 наручных часов премиальных марок: Patek Philippe (5,9 млн руб.), Ulysse Nardin (3,9 млн руб.), Bovet (1,9 млн руб.), Jaeger-LeCoultre (1,9 млн руб.), Hublot (1,7 млн руб.) и др.

Один из обвиняемых, рассчитывая на смягчение приговора, полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Александр Ломакин и другие фигуранты отрицают претензии следствия в свой адрес.

Константин Воронов