В Оренбурге планируют открыть городской пляж 1 июля

Примерная дата открытия городского пляжа в Оренбурге — 1 июля. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 26 мая специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы обследовали состояние дна реки Урал в районе городского пляжа. После осмотра береговой линии восточной, центральной и западной частей набережной на участке от улицы Красная Площадь до автомобильного моста выдано заключение о пригодности дна реки для оборудования пляжа в районе памп-трека.

После получения положительного заключения началась процедура организации пляжа.

Руфия Кутляева