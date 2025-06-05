«Самые востребованные сотрудники — рядовые специалисты»

По итогам 2024 года среди массовых профессий лидерами по росту востребованности стали банковские работники. В мае 2025 в Челябинской области была открыта 861 вакансия в сфере финансов и бухгалтерии, сообщили в пресс-службе hh.ru. Чаще всего работодатели ищут бухгалтеров (60% от всех вакансий), экономистов (20%), а также кредитных менеджеров (10%). Вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев рассказал «Ъ-Южный Урал», как банки привлекают специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

— Эксперты говорят, что на рынке труда наметился тренд на смену карьерного трека у соискателей. Появилась ли конкуренция между индустриями за кадры, и какие способы привлечения и удержания используют в банках?

— Такая конкуренция в нашей сфере существовала всегда. В банках работают те же специалисты, что и в других коммерческих отраслях, — экономисты, бухгалтеры, аналитики, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов. Специалисты, выбирая место работы, в первую очередь сравнивают уровень оплаты труда. В финансовом секторе конкурентоспособные оклады, хорошие премии и достойная корпоративная социальная поддержка. Так, в ПСБ сотрудникам положен расширенный социальный пакет — ДМС, оплата курортного отдыха и учебы, материальная помощь при рождении ребенка и в сложных жизненных ситуациях, есть возможность получить налоговые, юридические консультации и другие опции. Также стоит отметить, что банки, следуя кадровым трендам, идут навстречу молодым специалистам и предлагают вакансии с удаленным режимом работы, когда это возможно.

— Какие сотрудники самые востребованные в финансовом секторе?

— Самый востребованный сегмент — рядовые специалисты. Они работают в операционных залах, консультируют посетителей, ведут продажи физическим и юридическим лицам. Увеличение числа вакансий обусловлено активным развитием розничных проектов, а также ростом спроса со стороны компаний на услуги и продукты банков. На этом фоне для сохранения высокого качества обслуживания клиентов мы расширяем штат.

— В чем причина нехватки кадров в финсекторе Челябинской области?

— Одна из значимых причин — изменение мышления у современной молодежи. Начинающие специалисты предпочитают вакансии курьеров, где на старте обещают зарплату от 90 тыс. руб. При этом молодые люди не задумываются, что развитие в востребованной профессии – это выгоднее в долгосрочной перспективе, чем сиюминутный заработок, который не ведет к дальнейшему профессиональному развитию.

— Есть мнение, что дефицит кадров на рынке труда — это надолго. Какие видите способы решения этой проблемы?

— Нехватку специалистов можно компенсировать, например, благодаря автоматизации труда. По мере внедрения высоких технологий, роботизации и искусственного интеллекта на производствах будут высвобождаться трудовые ресурсы. Это уже происходит – некоторые предприятия убирают ручной труд на целых производственных линиях, это ведет к оптимизации и росту производительности труда. Высвободившиеся сотрудники могут занять вакантные места в других сферах, в том числе в банках.

Беседовала Карина Кальярова