Компанию из Кирова оштрафовали на 10 млн руб. за коммерческий подкуп

Компания из Кирова оштрафована на 10 млн руб. за поставку стройматериалов для ремонта теплосетей в Коми с помощью подкупа. «В ходе проверки мы установили, что представитель ООО "Завод железобетонных изделий «ПрофСтрой»" передал директору Кировского отделения Пермского филиала АО "Энергоремонт Плюс" 2,1 млн руб. Это подкуп за то, чтобы компания была выбрана в качестве поставщика железобетонных изделий для ремонтных работ на тепловых сетях Сыктывкара»,— сообщила «Ъ» помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

Прокуратура возбудила в отношении «ПрофСтроя» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). «Мировой судья участка №71 Первомайского судебного района Кирова рассмотрел представленные нашей прокуратурой материалы,— уточнила собеседница “Ъ”.— В итоге фирма привлечена к административной ответственности. Ей вменен штраф в размере 10 млн руб.».

Руководитель Кировского отделения Пермского филиала АО «Энергоремонт Плюс» в декабре 2024 года был осужден за покушение на получение коммерческого подкупа.

Дарья Шучалина, Сыктывкар