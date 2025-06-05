Журналистов Ura.ru отпустили после допросов в качестве свидетелей

В Екатеринбурге отпустили на свободу журналистов издания Ura.ru Сергея Бодрова, Анну Салымскую и редактора Дениса Аллаярова после допросов. У них статус свидетелей по уголовному делу о превышении полномочий, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержаны сотрудники Ura.ru были сегодня утром. По местам их проживания прошли обыски. Оперативные мероприятия также прошли в редакции издания в Екатеринбурге. Глава редколлегии свердловской редакции Ura.ru Михаил Вьюгин сказал, что после обысков о желании уволиться заявили 7 из 240 сотрудников.

15 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). В феврале по этому делу был задержан бывший сотрудник полиции, который, согласно сообщениям СМИ, за деньги передал журналистам сводку МВД.