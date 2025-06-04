Сотрудник «Газпром газораспределение Челябинск» подозревается в получении взятки

Сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск». Он подозревается в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, заместитель главного инженера получил от учредителя коммерческой организации более 1 млн руб. в качестве взятки за общее покровительство и лоббирование интересов компании при заключении контрактов по капитальному ремонту средств электрохимической защиты газопроводов, проверке, приемке и оплате выполненных работ.

Уголовное дело по материалам УФСБ было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, преступление было совершено в период с 1 января 2023 года по 31 мая 2025-го.

В офисе, где работает подозреваемый, прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.