Парламент КЧР принял поправки против клановости на госслужбе

Парламент Карачаево-Черкесии утвердил поправки в кодекс этики госслужащих, направленные на борьбу с клановостью и дискриминацией по национальному и религиозному признакам при трудоустройстве, сообщает «Интерфакс».

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Депутаты на заседании одобрили изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих республики.

«Законопроект разработан в целях недопущения проявлений клановости и ущемления по религиозному и национальному признаку при устройстве на работу»,— заявила на заседании представитель главы КЧР в парламенте Фатима Дураева.

Согласно принятым нормам, чиновники республики при найме на государственную и муниципальную службу должны будут соблюдать профессиональную культуру для предотвращения любых форм дискриминации и клановости.

Николай Аксенов