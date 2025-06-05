Парламент КЧР принял поправки против клановости на госслужбе
Парламент Карачаево-Черкесии утвердил поправки в кодекс этики госслужащих, направленные на борьбу с клановостью и дискриминацией по национальному и религиозному признакам при трудоустройстве, сообщает «Интерфакс».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Депутаты на заседании одобрили изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих республики.
«Законопроект разработан в целях недопущения проявлений клановости и ущемления по религиозному и национальному признаку при устройстве на работу»,— заявила на заседании представитель главы КЧР в парламенте Фатима Дураева.
Согласно принятым нормам, чиновники республики при найме на государственную и муниципальную службу должны будут соблюдать профессиональную культуру для предотвращения любых форм дискриминации и клановости.