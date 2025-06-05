Reuters: Украина и США хотят запустить работу фонда по ископаемым до конца года

Украина и США ожидают, что созданный в рамках совместного соглашения по полезным ископаемым инвестиционный фонд начнет полноценно работать уже до конца 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

«Мы обсудили очень конкретные шаги, как заставить этот фонд функционировать в течение этого года», — сказала госпожа Свириденко по итогам встречи 4 июня с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Министр также объявила о проведении в июле первого заседания правления фонда. На нем планируется твердить комитеты, процедуры и принципы отбора инвестиционных проектов.