Иркутского бизнесмена осудили за покушение на убийство ребенка и вымогательства

Иркутский райсуд вынес приговор в отношении предпринимателя Дмитрия Маценко. Подсудимого признали виновным в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в преступление (ч. 1 ст. 150 УК РФ). Ему назначили 10 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР региона. Его сестре по ч. 2 ст. 167 УК РФ — 1,5 года в колонии-поселении.

По версии следствия, в 2021 году фигурант дела вместе с 17-летним племянником поджег несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащие его бизнес-партнерам. Злоумышленник, считают правоохранители, таким образом вымогал деньги, которые те ему якобы были должны.

Кроме того, в сентябре того же года возле одного из детских садов в поселке Марково Дмитрий Маценко вместе со своей сестрой подожгли машину, в которой на заднем сидении находилась 6-летняя девочка. Ребенку удалось выбраться из салона автомобиля и выжить. Как пояснили в ведомстве, до этого инцидента злоумышленник неоднократно высказывал матери ребенка угрозы об уничтожении ее имущества и расправе над ее родственниками.

Суммарный ущерб от действий бизнесмена составил более 20 млн руб.

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что с апреля по сентябрь 2021 года Дмитрий Маценко вымогал у местного жителя более 500 млн руб. в деньгах и цифровой валюте.

Дмитрий Маценко был известным в Иркутске предпринимателем. В частности, ему принадлежал ТРЦ «Сильвермолл».

Александра Стрелкова