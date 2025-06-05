Таиланд опроверг планы сократить срок безвизового пребывания для россиян

Таиланд не планирует сокращать срок безвизового пребывания россиян до 30 дней. Об этом сообщила глава Тайского управления по туризму (ТАТ) на выставке Thailand Travel Mart Plus 2025. Сейчас срок безвизового пребывания для россиян в вдвое больше — 60 дней.

«Гарантирую, что правила для всех стран остаются прежними и не изменятся в 2025 году,— сказала Тхапани Киатпхайбун (цитата по «Интерфаксу»).— Полагаю, что не изменятся они и в 2026 году».

В конце апреля премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила пересмотреть программу безвизового пребывания туристов. В качестве причины она назвала многочисленные нарушения со стороны иностранцев. Также госпожа Чинават попросила Министерства иностранных и внутренних дел, а также Министерство туризма и спорта совместно изучить возможное влияние сокращения срока безвизового пребывания на турпоток.

Россия занимает третье место по числу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. По данным ТАТ, с января по май страну посетили 961 тыс. российских туристов.

Екатерина Отрашкевич