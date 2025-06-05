В Челябинске контрактника осудили за хищение авиатехники на 52 млн рублей

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в хищении имущества Министерства обороны РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа на сумму 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в декабре 2018 года в Челябинске контрактник договорился с еще одним гражданином об организации преступной группы для хищения и продажи вверенного ему авиационно-технического имущества. В итоге за 2019-2024 годы они присвоили авиатехнику общей стоимостью более 52,4 млн руб. Факт воровства они скрывали, в том числе подменяя ее на более старую. Полученную от продажи прибыль соучастники распределяли между собой.

Военнослужащий признал вину в совершении преступления и добровольно возместил ущерб. Часть похищенного имущества была изъята.

Ольга Воробьева