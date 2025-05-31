В порту Новороссийска за неделю выявили 79 карантинных вредителей

Фитосанитарная служба выявила 79 случаев заражения карантинными вредителями в импортных овощах и фруктах из Египта, Турции и Израиля в новороссийском порту с 23 по 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ВНИИКР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

Наибольшее количество нарушений — 51 случай — связано с обнаружением западного цветочного трипса в турецкой плодоовощной продукции. Это насекомое причиняет вред овощным и декоративным растениям в теплицах, а также является переносчиком вирусных инфекций.

В картофеле из Египта и Израиля специалисты зафиксировали 13 случаев присутствия картофельной моли, поражающей пасленовые культуры. В полевых условиях этот вредитель способен повредить до 25% картофеля и до 57% томатов.

Средиземноморскую плодовую муху обнаружили в 10 случаях во фруктах из Турции и Египта. Данный паразит может наносить ущерб более чем 70 видам растений, включая цитрусовые, косточковые и овощные культуры. Потери урожая могут достигать 100%.

Кроме того, выявили два случая южноамериканской томатной моли в турецких томатах, два случая красной померанцевой щитовки в египетских цитрусовых и один случай многоядной мухи-горбатки в египетском картофеле.

Алина Зорина