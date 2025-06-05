Белгородский производитель алкоголя «Белвино» сменил руководство

Сергей Соловцов покинул пост генерального директора белгородского ликеро-водочного завода ОАО «Белвино». Новым руководителем компании стала Татьяна Сверчкова, это следует из информации, опубликованной на Rusprofile.

Сергей Соловцов занимал должность с апреля 2024 года. На имя Татьяны Сверчковой зарегистрировано ИП, основной вид деятельности — оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговому консультированию.

В августе 2024 года Промсвязьбанк обратился в арбитражный суд Белгородской области с требованием признать «Белвино» несостоятельным. Согласно заявлению, задолженность производителя алкоголя составляла 15,2 млн руб. В марте этого года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство банка о прекращении производства по делу.

Ульяна Ларионова