Объем промышленного производства в Татарстане за 4 месяца составил 1,8 трлн рублей

По итогам четырех месяцев 2025 года объем промышленного производства в Татарстане превысил 1,8 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

В министерстве прошло заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана.

Индекс промышленного производства в Татарстане составил 106,8% к уровню аналогичного периода 2024 года. Обрабатывающие производства показали рост на 113,5%.

В ходе заседания были определены ключевые задачи по стимулированию экономики, расширению кооперации между предпринимательством и государством и т. д.

Диана Соловьёва