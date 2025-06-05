Песков: Путин согласен с необходимостью продолжать переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин поддерживает позицию, согласно которой прямые контакты с Украиной необходимо поддерживать, несмотря на провокации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. И эта точка зрения была поддержана главой государства»,— сказал представитель Кремля журналистам.

На совещании с Владимиром Путиным 4 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно, всегда лучше иметь канал общения, тем более что он уже дает результаты. Он подчеркнул, что перед вторым раундом переговоров в Стамбуле посчитал нужным не поддаваться на провокационные действия со стороны ВСУ.

Лусине Баласян