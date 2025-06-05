ЖК «Лестория» в Сочи повысил категорию до бизнес-класса

Жилой комплекс комфорт-плюс «Лестория», который федеральный девелопер «Неометрия» возводит в Сочи, выходит на новый уровень. В составе ЖК появится собственная аквазона площадью 473 квадратных метра с двумя подогреваемыми бассейнами, что соответствует стандартам бизнес-класса.

ЖК «Лестория», ФД «Неометрия»

Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Аквазона объединяет взрослый и детский бассейны. В welcome-zone к услугам посетителей шезлонги и все необходимые принадлежности. Раздевалки с душевыми комнатами, инфракрасная сауна — здесь все предусмотрено для комфортного отдыха и полного расслабления. Для водного комплекса продуман отдельный вход, оборудованный системой контроля и управления доступом (СКУД).

«Успешная девелоперская инициатива — это всегда результат глубокого анализа локации, понимание потребностей клиентов и формирование интересной идеи. И, как следствие, создание продукта высочайшего качества. Такой подход мы применяем на всех стадиях реализации проекта — от проектирования до благоустройства и обеспечения жителей услугами самого высокого уровня. В своих проектах мы стремимся создавать благоприятные условия для развития территории и повышения уровня жизни наших жителей», — прокомментировала директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

Аквазона станет частью уникальной инфраструктуры «Лестории», которая включает в себя также благоустроенную территорию с пятьюдесятью пятью функциональными зонами для прогулок, отдыха и занятий спортом, видовые террасы на крышах и пространство набережной Кудепсты с шезлонгами и перголами. На сегодня часть основных работ по благоустройству набережной завершена. На правом берегу реки формируется многофункциональное пространство для отдыха с амфитеатром, зонами с гамаками, игровыми и спортивными площадками. Левый берег превратится в живописную парковую зону с газонами, деревьями и кустарники.

Жилой комплекс «Лестория» состоит из шести домов высотностью от 15 до 17 этажей, окружённых зеленым массивом национального парка. На придомовой территории для жителей предусмотрены закрытые дворы с круглосуточным видеонаблюдением, активити-центр для детей и подростков, тихие зоны для отдыха и медитации. На крышах домов будут созданы зеленые террасы для наслаждения прекрасными видами на море и горы.

В проекте предусмотрены разные варианты отделки квартир под потребности покупателей. Тем, кто хочет воплотить в жизнь собственные интерьерные задумки, подойдут квартиры без ремонта. Тем, кто хочет заехать и жить, — с ремонтом в стиле «эко-прайм» или премиум-уровня — «эко-элегант». Оценить будущий ремонт можно, посетив шоурумы, которые расположены по адресу: г. Сочи, мкр-н. Кудепста, район ул. Искры, 66/9.

Для комфортной жизни и отдыха в комплексе будет работать круглосуточный консьерж-сервис уровня 5*, который с легкостью закроет все ежедневные потребности: от заказа продуктов и встречи гостей в аэропорту до выгула и дрессировки питомца. К услугам жителей ЖК «Лестория» — собственная управляющая компания, для инвесторов предоставляются услуги доверительного управления.

Застройщик ООО СЗ «Родина»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/