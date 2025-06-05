Путин и папа римский не обсуждали посредничество в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV оценил вклад Ватикана в решение гуманитарных вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Возможное посредничество Ватикана в урегулировании российско-украинского конфликта не обсуждалось.

«В прикладном конкретном плане нет (посредничество не обсуждалось.— ''Ъ''). Но была дана, как мы указывали в своем сообщении, очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов»,— сказал Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Владимир Путин в телефонном разговоре также поздравил папу римского с избранием. «Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в тему урегулирования. Но до сих пор контактов Путина с Папой не было»,— напомнил представитель Кремля.

Как сообщал Кремль, в разговоре 4 июня Владимир Путин рассказал папе римскому об эскалации «киевским режимом» конфликта на Украине, выразил признательность Ватикану за готовность содействовать урегулированию кризиса. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира на Украине дипломатическим путем.

Лусине Баласян