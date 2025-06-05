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Власти Калужской области призвали лишать гражданства за осквернение флага

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин заявил, что за осквернение символов государства нужно лишать гражданства. Так он прокомментировал произошедшее в Обнинске, где дети топтали георгиевскую ленту.

«Я согласен с позицией губернатора. Конечно же, за такие действия надо прекращать гражданство. Это наша позиция, позиция гражданского общества региона. Но мы здесь ничего сделать не можем, это компетенция правоохранителей. И пока ведется следствие, в этот процесс вмешиваться не стоит»,— сказал господин Калугин «РИА Новости».

В начале мая 2025 года в Telegram-каналах распространилось видео, на котором двое детей топчут ногами флаг с георгиевской лентой. Региональный СКР возбудил дело по ч.3 ст. 354 УК (осквернение символов воинской славы России). В отношении родителей детей также возбудили дело о халатности (ст. 293 УК). Кроме того, следователи намерены проверить законность получения родителями детей российского гражданства. После начала следственных действий в сети появились ролики, на которых дети и их родители извиняются за содеянное. «Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России»,— говорит на ролике мать одного из детей.

Олег Калугин в беседе с «РИА Новости» рассказал, что семьи детей получили российское гражданство по упрощенной схеме в рамках программы по переселению соотечественников. Сейчас одна семья покинула Россию, другая — готовится к выезду. «Уехали или не уехали — это вопрос вторичный, даже десятеричный. Они когда угодно могут уехать и когда угодно приехать. Поэтому надо прекращать гражданство»,— заключил он.

О планах правительства ввести уголовное наказание за надругательство над воинскими мемориалами — в материале «Ъ» «Памятникам добавят охраны».

Полина Мотызлевская

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