ФК «Химки» намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве

Подмосковный футбольный клуб «Химки» намерен подать заявление о признании себя банкротом, следует из уведомления, опубликованного на «Федресурсе».

Уведомление «Химок» было опубликовано на портале 4 июня. В нем сказано, что основанием для подачи заявления является неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Также отмечается, что клуб сможет подать заявление о признании себя банкротом не ранее чем через 15 календарных дней с даты публикации уведомления на «Федресурсе»

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице. Команда на два очка оторвалась от «зоны стыковых матчей». 24 мая Российский футбольный союз (РФС) не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Такое решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. Решение по замене «Химок» в РПЛ примут на исполкоме РФС.

3 июня президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что организация ведет переговоры с футболистами и тренерским штабом «Химок» о расторжении контрактов.

Таисия Орлова