Завтра в Башкирии ожидается северный ветер и грозы

По данным Башгидрометцентра, завтра, 6 июня, в республике ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. В южных районах Башкирии ночью могут быть сильные осадки и грозы.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, в некоторых местах возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью составит от +6° до +11°, на юге до +16°. Днем температура поднимется до +21°,+26°.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость снизится до 500-1000 метров.

В Уфе также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +9°,+11°, а днем поднимется до +24°.

Олег Вахитов