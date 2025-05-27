В Ростовской области на выборах в сентябре распределят 205 депутатских мандатов

В единый день выборов Ростовской области, который состоится 14 сентября 2025 года, будет распределено 205 депутатских мандатов. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника, ряд дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Дона в сентябре не состоится. В единый день голосования намечены выборы губернатора, депутатов в думу Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменск-Шахтинска, Новочеркасска, Шахт и выборы депутатов Куйбышевского сельского поселения шестого созыва.

В начале 2025 года в Ростовской области были утверждены партии, которым в 2025 году при выдвижении кандидатов или списков кандидатов не требуется сбор подписей избирателей на выборах муниципального уровня. В данный список вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России».

Валентина Любашенко