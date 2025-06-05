Глава Пентагона: члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП

Страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Сейчас целевой показатель составляет 2% ВВП, но и его выполняют не все члены Североатлантического альянса.

«Я нахожусь здесь, чтобы убедиться, что каждая страна НАТО понимает: все должны работать плечом к плечу, каждая страна должна вносить свой вклад на уровне 5%»,— сказал Пит Хегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе (цитата по AFP). По его словам, Америка не может быть опорой для всего мира в условиях растущих угроз.

Встреча министров обороны НАТО предшествует саммиту, который пройдет 24–25 июня в Гааге. На саммите планируется утвердить новую целевую планку расходов на оборону. В 2014 году она была установлена на уровне 2% ВВП, и для достижения этого результата давалось десять лет. К концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников на саммите НАТО в Гааге в конце июня взять на себя обязательство по выделению на оборону 5% ВВП — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса (США в прошлом году выделили 3,19% ВВП на военные расходы). Как сообщили источники AFP, не все страны НАТО считают целесообразным тратить столько средств на оборону.

Лусине Баласян