«Справиться с нервами Мирра Андреева не смогла»

На турнире Большого шлема Roland Garros определились все полуфиналисты. Представителей России на парижских кортах не осталось. В женском одиночном разряде соревнования покинула Мирра Андреева, уступив теннисистке из четвертой сотни рейтинга Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде в полуфинал вышел серб Новак Джокович, обыграв немца Александра Зверева в четырех сетах. За развитием событий в Париже следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лоис Буассон, конечно, занимает место в четвертой сотне рейтинга, но Wild card на Roland Garros ей дали не просто так. То, что француженка проводит невероятный сезон, эксперты знали. А когда она дошла до четвертьфинала, выбив из турнира третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, о Буассон с восторгом начала трубить мировая спортивная пресса. Эти восторги должна была остановить Мирра Андреева, все-таки россиянка занимает в рейтинге шестое место. Но трибуны болели за свою теннисистку так отчаянно, что Мирра начала нервничать, ошибаться и даже спорить с судьями. Один раз, уступив в розыгрыше, она отправила мяч далеко на трибуны, о чем потом жалела: «Конечно, с французской публикой этого делать не нужно было, потому что они, наверное, этого ждали, и я сразу получила по заслугам. Мне кажется, просто нужно выпускать эмоции в более позитивном ключе. В следующий раз постараюсь так и сделать».

Андреева уступила в двух сетах и покидала корт, не сдерживая слез. Справиться с нервами спортсменка не смогла, резюмирует теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает на парижских кортах: «Мирра Андреева, будучи очень талантливой, еще совсем юной спортсменкой, не справляется с грузом ответственности тогда, когда это бывает необходимо и игра у нее не очень идет. Но самое главное — это психология. Так, юная Шарапова тоже проигрывала, но не проигрывала вот так, со слезами на глазах… Думаю, что команде, которая с Миррой работает, требуется какие-то шаги предпринимать, или работу с психологом подключать, или что-то еще».

Теперь любопытно, как Буассон проявит себя в полуфинальном матче со второй ракеткой мира, американкой Кори Гауфф. В мужском одиночном разряде возмутителем спокойствия был Александр Бублик. К сожалению, россиянин, выступающий за Казахстан, уступил в четвертьфинале первой ракетке мира Яннику Синнеру. Но уже сам факт того, что 62-й номер рейтинга смог добраться до столь высокой стадии Roland Garros, неожиданность. Против Синнера сейчас выстоять очень сложно, он буквально выносит своих соперников. Букмекеры считают именно итальянца фаворитом турнира. Дисквалификация, которую тот получил за применение допинга, явно пошла ему на пользу, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: «За эти три месяца он просто отдохнул. Уровень игры совсем другой. Он сейчас выступает так, как в лучших своих матчах. У него есть четкая, совершенно поставленная игра».

В полуфинале Синнеру предстоит сыграть с самим Новаком Джоковичем, который оставил не у дел немца с российскими корнями Александра Зверева. В другом полуфинале сойдутся Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти. По мнению букмекеров, самый вероятный финал, конечно, Алькарас—Синнер, ведь еще до старта турнира их считали главными фаворитами. Но сбрасывать со счетов Джоковича, который, несмотря на возраст, в прекрасной форме, точно не стоит.

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Владимир Осипов