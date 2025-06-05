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Права жителей Энгельса на получение жилуслуг восстановили благодаря прокуратуре

Вмешательство прокуратуры позволило восстановить права жителей Энгельса Саратовской области на получение жилищных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки, организованной по поручению прокуратуры Саратовской области специалисты выявили течи на внутридомовых сетях в подвальном помещении дома № 37 на ул. Степная. Надзорное ведомство указало также на ненадлежащее состояние электропроводки и нерегулярную уборку.

По итогам проверки прокуратура Энгельса внесла представление ООО «ЛУИЕ». В итоге нарушения были устранены. Директора указанной организации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, назначив предупреждение.

Павел Фролов

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