Следком завел дело по факту отравления детей в поезде Екатеринбург — Анапа

Следственный комитет завел дело по факту отравления детей в поезде сообщением Екатеринбург – Анапа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На станции Лиски в Воронежской области нескольким подросткам понадобилась медицинская помощь, их сняли с поезда и госпитализировали с симптомами пищевой инфекции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Следователем Западного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего», — сообщили в пресс-службе МСУТ СК РФ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде по дороге на отдых в Анапу. Признаки кишечной инфекции легкой формы выявили педиатры, сопровождавшие их в поездке.