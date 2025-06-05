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Сразу пять игроков покинули медийный клуб СКА Ростов-на-Дону

СКА Ростов-на-Дону по завершению шестого сезона медийной лиги объявил об уходе сразу пяти футболистов. Сообщения появились в социальных сетях команды.

Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

В связи с истечением срока действия контракта клуб покинул бывший игрок профессиональной сборной Узбекистана Виталий Денисов. Футболист присоединился к «армейцам» в январе этого года, стал капитаном и провел на поле 378 минут. Контракт также не продлили Христиан Штеинхубел, Владислав Кабачевский, Александр Шепляков и Владислав Коротаев.

Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», СКА Ростов-на-Дону по ходу сезона также покинул Юрий Жирков.

Константин Соловьев

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