Юрий Жирков покинул медийный клуб «СКА Ростов»

Расположение «СКА Ростов» покинул бывший профессиональный футболист Юрий Жирков. Об этом сообщил клуб в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Экс-игрок сборной России присоединился к команде в 2024 году и провел за ростовских «армейцев» три матча. Жирков известен своими выступлениями в профессиональном футболе за «ЦСКА», «Динамо», «Зенит», лондонский «Челси», «Анжи» и «Химки».

В январе 2024 года «СКА Ростов», принадлежащий рэперу Басте (Василий Вакуленко), утратил статус профессионального клуба и присоединился к футбольной Медиалиге. Выступления за «армейцев» продолжают бывшие игроки Российской Премьер-лиги: Денис Глушаков, Кирилл Набабкин, Виталий Денисов и Зоран Тошич.

Константин Соловьев