Гол Роналду помог сборной Португалии выйти в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Германии — 2:1 — в полуфинале Лиги наций и вышла в финал турнира. Автором победного гола стал нападающий Криштиану Роналду.

Матч прошел на Allianz Arena в Мюнхене. В первом тайме командам не удалось отличиться. На 48-й минуте головой гол забил футболист сборной Германии Флориан Вирц. Португальцы сравняли счет благодаря мячу Франсишку Консейсана (63). Победный гол на счету капитана команды Криштиану Роналду (68), который обновил собственный мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную — 137.

Соперник португальцев по финалу определится в матче между сборными Франции и Испании, который пройдет 5 июня на MHPArena в Штутгарте.

Финал и матч за третье место пройдут в Мюнхене и Штутгарте.

Лига наций проходит в четвертый раз. В 2023 году победителем турнира стала сборная Испании. Также Лигу наций выигрывали команды Франции (2021) и Португалии (2019).

Таисия Орлова