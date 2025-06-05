Рушан Рафиков останется в «Локомотиве»

Защитник Рушан Рафиков подпишет новый двухлетний контракт с ярославским ХК «Локомотив». Об этом сообщил «Чемпионат». Позже хоккейное агентство, представляющее интересы игрока, подтвердило информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рушан Рафиков — воспитанник «Локомотива», в сезоне 2015/2016 дебютировал в КХЛ в составе ярославского клуба, сезон 2016/2017 стал для игрока первым полноценным в основе «Локомотива». За прошедшее время защитник провел 605 матчей за команду и набрал 199 (58+141) очков. В минувшем сезоне впервые стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».

Алла Чижова