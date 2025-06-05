Спасшего девушку от похитителя школьника из Волгодонска наградили медалью

Дмитрия Русакова, 10-летнего школьника из Волгодонска наградили ведомственной медалью СУ СК «За высокую гражданственность», сообщает пресс-служба ростовского Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Именно Дмитрий Русаков 10 мая этого года спас девушку от похищения во дворе многоквартирного дома в Волгодонске. Школьник отвлек злоумышленника, схватив его за руку, что помогло пострадавшей вырваться и убежать.

«Руководитель регионального следственного управления СК России предложил мальчику поступить на обучение в ведомственный кадетский корпус и выразил искреннюю благодарность родителям Димы за воспитание сына, способного на такой самоотверженный поступок», - отметили в сообщении СК.

Константин Соловьев