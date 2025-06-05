В Ставрополе задержаны 9 подростков по подозрению в экстремизме

В Ставрополе 9 несовершеннолетних подозреваются в создании экстремистского объединения. По версии следствия, в ноябре 2024 года 16-летний житель города организовал преступное сообщество и привлек 7 ровесников и 15-летнего подростка, сообщили пресс-службы краевых подразделений Следственного комитета, ФСБ и МВД.

Участники группы поддерживали связь через закрытый канал в мессенджере. Молодые люди наносили на ограждения и строения нацистские символы, а также знаки своего объединения. Кроме того, школьники готовили противоправные действия против людей определенной национальности.

Все фигуранты дела задержаны силовиками. В отношении подростков начато расследование по статьям об экстремизме. Одного из участников поместили под домашний арест, остальных взяли под стражу.

Николай Аксенов