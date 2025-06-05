Писториус: Германии не хватает 60 тыс. военнослужащих для новых целей НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50–60 тыс. военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он отметил, что пока в ФРГ нельзя возобновить воинский призыв из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников.
«Мы исходим из того, что нам нужно примерно на 50–60 тыс. военнослужащих в постоянных вооруженных силах больше, чем есть сегодняшний день»,— сказал Борис Писториус перед началом встречи министров обороны стран НАТО (цитата по Reuters).
Встреча в Брюсселе предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций на оборону. Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью.