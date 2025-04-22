«Брусника» прошла экспертизу по строительству ЖК на месте БЦ «Карнеол»

Девелоперская компания «Брусника» получила положительное заключение экспертизы по проектной документации на строительство жилого дома на месте снесенного БЦ «Карнеол» (ул. Энгельса, 8) в Екатеринбурге. Согласно заключению экспертизы, застройщиком выступает связанная с «Брусникой» компания «Гётеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (Гётеборг — город в Швеции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что на месте недостроенного БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса планируют построить здание, состоящее из двух башен высотой 75 и 90 метров. В заключении экспертизы говорится, что планируется строительство многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенной подземной трехуровневой автостоянкой и пристроенной надземной трехуровневой автостоянкой.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера, сейчас завершается разбор наземной части здания, но впереди разбор подземной части. «К ней мы готовились почти год, проводили георазведку, разрабатывали проект шпунтового ограждения. Ввиду стесненных условий и поэтапной разработки существующего подземного этажа совмещенного с устройством шпунтового ограждения и разработкой котлована под проектируемое здание, планируем закончить земляные работы до конца лета»,— рассказали в «Бруснике».

Напомним, «Карнеол» был спроектирован в 2004 году как 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой, однако вскоре этажность здания решили увеличить до 19 этажей и сдать объект в 2011 году — этому помешал экономический кризис 2008-2009 годов. Сроки неоднократно переносились, в 2015 году застройщик обанкротился и здание перешло банку «Открытие». «Брусника» выкупил недострой почти за 1 млрд руб. у банка и приступила к сносу в декабре 2023 года.

Мария Игнатова