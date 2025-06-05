В Ярославле банк оштрафовали за навязчивые звонки

Банк оштрафовали на 80 тыс. руб. за навязчивые звонки жительнице Ярославля из-за просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница города взяла кредит, но не справилась со своевременной оплатой платежей. В результате у нее образовалась задолженность, из-за которой банк посредством робота-коллектора звонил ей и направлял текстовые сообщения.

По данному факту был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотрения протокола банку назначили штраф в 80 тыс. руб.

Кроме того, жительница Ярославля через суд взыскала с кредитной организации 5 тыс. руб. в качестве морального вреда.

Алла Чижова