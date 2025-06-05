В Ставрополе технику банкрота СМДС «ПМК» выставили на торги за 60 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги 55 лотов техники обанкротившейся ставропольской компании СМДС «ПМК» общей стоимостью более 60 млн руб. Аукцион назначен на 9 июля, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На продажу выставлены автобусы, грузовики, самосвалы, тягачи, прицепы, катки и специализированная техника. Стоимость лотов варьируется от 40,5 тыс. руб. до 4,9 млн руб.

Самые дорогие лоты: седельный тягач «КамАЗ» 65206-S5 стоимостью 4,9 млн руб., самосвал Scania за 3,6 млн руб. и тягач «КамАЗ» 5490-Т5 за 3,18 млн руб. В списке присутствуют легковые автомобили: BMW X4 2017 года за 2,6 млн руб., Hyundai Creta 2017 года за 1,12 млн руб., а также автомобили марки «Лада» стоимостью от 404 до 450 тыс. руб. Среди спецтехники выставлены дорожные катки различных марок, погрузчик, автогудронатор и цистерны для транспортировки жидкостей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СМДС «ПМК» зарегистрировано в Ставрополе в 1993 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель — Татьяна Гапонова. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 10,4 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края в июле 2022 года признал ООО СМДС «ПМК» несостоятельным. Решение принято по заявлению кредитора — ООО Евробитум. Просроченные обязательства должника перед заявителем составили 65 млн руб.

В марте Ставропольское УФАС взыскало 68 млн руб. штрафов с ООО «Блеск» и ООО «СМДС ПМК» за участие в картельном сговоре на торгах общей стоимостью 276 млн руб. Компании обвинялись в создании картеля при участии в двух аукционах в декабре 2022 года. По данным ведомства, фирмы заключили устное соглашение еще в 2020 году. Цель сговора — поддержание цен на торгах и исключение конкурентной борьбы. В результате контракты заключались с минимальными скидками от стартовой стоимости. Среди спорных сделок оказался договор на обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта стоимостью 250 млн руб.

Тат Гаспарян