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В Ставрополе УФАС выиграло дело о дорожном картеле с штрафом 68 млн рублей

Ставропольское УФАС подтвердило штраф почти в 68 млн руб. за сговор двух компаний на торгах. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Антимонопольная служба обнаружила два случая, когда ООО «Блеск» и ООО «СМДС ПМК» заключили соглашение для поддержания цен на аукционах. В результате компании были оштрафованы на сумму 67 979 440 руб.

Компании пытались оспорить решение УФАС в течение двух лет, но суд признал его обоснованным. Материалы дела также передали правоохранителям для дальнейшей проверки.

Тат Гаспарян

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