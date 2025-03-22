В Ставрополе УФАС выиграло дело о дорожном картеле с штрафом 68 млн рублей

Ставропольское УФАС подтвердило штраф почти в 68 млн руб. за сговор двух компаний на торгах. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Антимонопольная служба обнаружила два случая, когда ООО «Блеск» и ООО «СМДС ПМК» заключили соглашение для поддержания цен на аукционах. В результате компании были оштрафованы на сумму 67 979 440 руб.

Компании пытались оспорить решение УФАС в течение двух лет, но суд признал его обоснованным. Материалы дела также передали правоохранителям для дальнейшей проверки.

Тат Гаспарян