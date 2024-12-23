«Подарок новорожденному» на 20 тысяч рублей введут в Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 июля 2025 года стартует проект «Подарок новорожденному», сообщил губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи 23 декабря. Родители получат сертификат номиналом 20 тыс. руб., с помощью которого можно приобрести товары для младенцев на популярном маркетплейсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сертификат будут выдавать по заявлению, независимо от среднедушевого дохода семьи. В перечень товаров, которые можно купить на этот сертификат, вошли 217 позиций 12 нижегородских производителей. Это широкая линейка продукции от гигиенических средств до детской мебели.

Галина Шамберина