Из Челябинска в Абхазию отправлена первая крупная партия куриных яиц

В Республику Абхазия отправлена первая партия пищевых куриных яиц из Челябинска. Общее количество продукции составило 186,4 тыс. штук, сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Яйца произвело АО «Птицефабрика Челябинская». Продукцию перед отправкой направили на лабораторные исследования. В результате товар признали качественным и безопасным. Яйца перевезут в Абхазию на автотранспорте.

С начала 2025 года из Челябинской области в Монголию отгрузили 261,5 т комбикорма для крупного рогатого скота, в Узбекистан — 4,2 т колбас, в Китай — 170,6 т куриных лапок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2021 года АО «Птицефабрика Челябинская» получило от Россельхознадзора разрешение на отправку яиц в Монголию и Абхазию. Ранее ведомство отказывало предприятию в праве на экспорт из-за условий производства продукции. Инспекторы во время выездных проверок выявили, что на птицефабрике пересекались «чистые» и «грязные» дороги, система кондиционирования загрязнена, отсутствовал измерительный прибор в цехе сортировки яйца и производственный сертификат на продукцию, не учитывался температурно-влажностный режим. В итоге компания устранила нарушения.

Ольга Воробьева