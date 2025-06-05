Прокуратура контролирует ход устранения коммунальной аварии в Саратове

Прокуратура Саратовской области поставила на контроль ход устранения коммунальной аварии в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Коммунальная авария произошла в 02:00 сегодня, 5 июня. Это привело к отключению холодного водоснабжения в 72 жилых домах и шести социальных учреждениях Фрунзенского, Октябрьского и Кировского районов.

На месте аварии работают специалисты МУПП «Саратовводоканал». Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение законодательства в сфере ЖКХ. По итогам проверочных мероприятий прокуратура примет решение о мерах реагирования.

Павел Фролов