Швеция выделит Украине военную помощь на $57 млн

Правительство Швеции поручило вооруженным силам выделить 550 миллионов крон ($57 млн) на поддержку Украины. Средства войдут в 19-й шведский пакет помощи.

Выделенные деньги разделят на две части. Более $30 млн направят в целевой фонд комплексной помощи НАТО (CAP) для поддержки Украины. Фонд используется для закупки медицинского оборудования, транспортных средств, топлива и сухих пайков. Остальные средства перечислят в фонд НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU). Он предназначен для быстрой закупки товаров и услуг, в том числе запчастей.

«Взносы в эти фонды НАТО укрепят выносливость и логистические возможности Украины»,— сказал министр обороны Пол Йонсон (цитата по сайту правительства Швеции).

19-й пакет помощи Украине власти Швеции утвердили 31 марта. Он предполагает выделение средств на сумму $1,6 млрд. Господин Йонсон тогда сказал, что этот пакет станет крупнейшим с начала боевых действий.

Екатерина Отрашкевич