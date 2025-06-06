Власти Перми требуют снести торговый павильон на «блошином рынке»

Администрация Ленинского района Перми в судебном порядке требует признать самовольной постройкой и снести одноэтажное сооружение на земельном участке по ул. Подгорной, 47. По данным материалов дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, иск в конце мая был подан к ИП Владимиру Кирину. Согласно публичной кадастровой карте, на участке площадью 493 кв. м с разрешенным использованием под жилой дом находятся сразу три небольших строения. В онлайн-справочнике 2ГИС отмечается, что по адресу: ул. Подгорная, 47, расположен торговый павильон, в котором работают магазины по продаже спецодежды и обуви, а также антиквариата.

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Совместно с иском администрация района ходатайствовала о введении обеспечительных мер в виде запрета Росреестру производить госрегистрацию сделок в отношении указанного земельного участка и торгового павильона на нем по ул. Подгорной, 47. В понедельник, 2 июня, суд постановил ввести указанные обеспечительные меры в отношении спорной недвижимости.

Территория в районе ул. Подгорной, 47, находится ниже металлорынка в районе Центрального рынка и неофициально именуется «блошиным рынком». В 2018 году на «блошином рынке» проводился массовый демонтаж торговых павильонов.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Владимир Кирин ведет деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью. В 2020–2021 годах господин Кирин также занимал пост директора ООО «ТЦ “Мотовилихинский”», управляющего одноименным торговым центром на ул. Восстания, который контролирует владелец территории Центрального рынка Реваз Шенгелия.