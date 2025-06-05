«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли

Клуб «Эдмонтон Ойлерс» на своем льду со счетом 4:3 обыграл в овертайме «Флорида Пантерс» в первом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в противостоянии до четырех побед.

Автором победной шайбы стал Леон Драйзайтль, который также сумел отличиться в основное время. Кроме него в составе «Эдмонтона» голы забили Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. У «Флориды» дважды отметился Сэм Беннетт, по разу — Брэд Маршанд и Томаш Носек.

«Эдмонтон» и «Флорида» во второй раз подряд встречаются в финале Кубка Стэнли. В прошлом году «Пантерс» выиграли серию со счетом 4:3 и впервые в своей истории стали обладателями трофея.

В предыдущих стадиях текущего play-off «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старс» (4:1). «Флорида» оказалась сильнее «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мейпл Лифс» (4:3) и «Каролина Харрикейнс» (4:1).

Второй матч противостояния пройдет в ночь на 7 июня в Эдмонтоне.

Таисия Орлова