МЧС предложило публиковать информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах»

Адреса всех бомбоубежищ в России могут разместить на портале «Госуслуги» до конца этого года. О разработке этого механизма рассказал замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

Эту тему обсуждали 4 июня на совещании в Общественной палате. По словам господина Старовойтова, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Каждый россиянин сможет в личном кабинете на «Госуслугах» «нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан», куда следует спешить при чрезвычайной ситуации, рассказал он (цитата по «Парламентской газете»).

Аналогичную систему задействуют для эвакуационных пунктов, куда нужно будет ехать в случае объявления эвакуации. Сергей Старовойтов добавил, что регионы уже наполняют «цифровые контуры» необходимыми данными.

Приводить в порядок укрытия и бомбоубежища начали в России после начала военной операции на Украине. МЧС предлагало приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. В феврале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил зампредседателя Совбеза Дмитрию Медведеву сделать регион пилотным проектом по обустройству убежищ.