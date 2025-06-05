В Перми начнется проектирование крематория

В Перми готовится проектирование крематория, который будет расположен на на Северном кладбище. Сроки ввода комплекса в эксплуатацию определят после утверждения проектной документации. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на администрацию Перми.

Строительство всего комплекса крематория будет происходить в два этапа. На первом возведут административное здание, траурный и зал и установят две печи. На втором — введут в эксплуатацию еще две печи. Планируется, что полностью в эксплуатацию объект будет введен до конца 2029 года.

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Инициатором строительства крематория на Северном кладбище Перми выступил регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». Инвестиции в проект составят 358 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. Проект получил статус инвестпроекта и возможность без торгов получить земельный участок площадью 4,57 га. В январе 2025 года АО «ПРО ТКО» объявило закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования.