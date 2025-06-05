КСП Челябинской области проверит расходы Карабашского городского округа

Контрольно-счетная палата Челябинской области проводит проверку расходов Карабашского городского округа. Инспекторы оценят, как использовался бюджет при реализации программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства», сообщает пресс-служба КСП.

Аудиторы проанализируют соблюдение требований при предоставлении субсидий «Карабашскому коммунальному предприятию», расходы учреждения на капитальный ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также результаты реализации муниципальной программы.

Проверка была включена в план работы КСП на 2025 год.

Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» реализуется в Карабаше с 2025-го по 2027 год. Объем финансирования — более 102 млн руб. Деньги пойдут на обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения в домах Карабаша, вывоз мусора, ликвидацию несанкционированных свалок, проведение субботников, организацию уличного освещения и многое другое.

Ольга Воробьева