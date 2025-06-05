ВТБ: для 58% жителей ПФО важен гибкий график на первой работе

ВТБ провел опрос о первых шагах в карьере: ожиданиях от работы, зарплатных предпочтениях и возможностях совмещения с учебой. Согласно исследованию, для большинства респондентов старт карьеры — это не просто способ заработка, а важный этап профессиональной адаптации, где на первый план выходят гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт.

Большинство опрошенных в Приволжском федеральном округе считают, что начинать работать или подрабатывать нужно уже в 14-18 лет. 35% назвали оптимальным возрастом для старта карьеры – 19-21 год, 7% — от 22 до 25 лет.

Согласно данным исследования, более половины жителей округа действительно начали работать еще во время учебы — в школе, колледже или университете.

Почти каждый пятый участник (18%) опроса считает совмещение работы с образовательным процессом несложным и полезным опытом. Однако 76% округа сталкивались с трудностями при совмещении карьеры и учебы. Одним из значимых факторов успешного старта карьеры 83% опрошенных считают опыт стажировок, причем для 24% он является критически важным. Более половины участников опроса в округе готовы рассматривать его как желательный, но необязательный критерий.

При выборе первой работы чаще всего респонденты обращают внимание на график работы (58%), помощь в адаптации (48%), наличие стажировок (43%) и перспективы карьерного роста (41%). Только 39% участников опроса назвали конкурентный доход значимым критерием.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.