В Ростовской области спрос на аренду сельхозтехники вырос на 54% за год

Спрос агропредприятий Дона на аренду сельхозтехники за год вырос на 54%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По мнению аналитиков, рост спроса на аренду связан с удорожанием покупки техники, ужесточением кредитования, сезонностью работ и снижением доходов фермеров.

Наибольший рост интереса к аренде, по данным агропредприятий ЮФО, пришелся на плуги (39,2%), косилки (30,6%), сеялки (22,3%) и другие виды техники, уточнили в «ТендерПро».

Эксперты считают, что доходность агробизнеса в новом сезоне будет определяться динамикой производственных издержек и ценовой конъюнктурой на рынке. Ситуацию осложняют погодные условия — урожай будет ниже прошлогоднего из-за отсутствия запасов осенне-зимней влаги в нижних слоях почвы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в таких условиях товарные остатки «Ростсельмаша» переполнили склады предприятия и площадки дилеров. 40% годового выпуска остается нераспроданным.

Наталья Белоштейн