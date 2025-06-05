В Татарстане 4 июня произошло девять пожаров

4 июня в Татарстане за сутки зафиксировано девять пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Вчера спасатели совершили 19 ложных выездов. Еще пять раз пожарные службы выезжали для ликвидации последствий ДТП. В пресс-службе управления заявили, что происшествий на водных объектах не произошло.

Сегодня в Татарстане ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +19...+24.

Диана Соловьёва