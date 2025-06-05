Каждый восьмой виновник ДТП в Краснодарском крае не имеет полиса ОСАГО

В Краснодарском крае в 2024 году около 13% участников дорожно-транспортных происшествий управляли автомобилями без полиса ОСАГО, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. В Ростовской области этот показатель составил 11%. Несмотря на снижение доли незастрахованных водителей по сравнению с 2020 годом — с 19% и 18% соответственно, оба региона продолжают превышать среднероссийский уровень, зафиксированный на отметке 7,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В РСА подчеркивают, что отсутствие страхового полиса у виновника аварии усложняет компенсацию ущерба: в таких случаях пострадавшим приходится добиваться возмещения через суд. Для снижения доли нарушителей предусмотрено усиление контроля. С 2025 года повторная езда без страховки будет наказываться штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей вместо прежних 800 рублей. Осенью текущего года по всей стране начнет действовать система автоматического выявления подобных нарушений с помощью дорожных камер. Для ее внедрения в короткие сроки планируется принять соответствующие поправки в КоАП.

По итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО составила 7 511 рублей, что на 5,8% ниже, чем годом ранее. При этом средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос до 106 926 рублей.

Вячеслав Рыжков