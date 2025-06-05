Полиция нашла 2,5 тыс. нарушений после рейда по проверке байкеров в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд по проверке правил мотовождения на территории Петербурга и Ленинградской области. Целью мероприятия стала профилактика травматизма и повышение уровня безопасности на городских улицах, сообщили 5 июня в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ходе рейда, длившегося неделю, инспекторы ГАИ выявили около 2,5 тыс. правонарушений. Так, к ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ были привлечены свыше 1,3 тыс. байкеров-«летунов», забывших о скоростных ограничениях. Более сотни байкеров-«нелегалов», как выяснилось, вообще сели за руль, не имея водительского удостоверения. В отношении них составлены 133 протокола по ст. 12.7 КоАП РФ.

Помимо этого, 25 мотоциклистов были пойманы в состоянии опьянения и привлечены к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Еще 18 отказались от медосвидетельствования, за что получили протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ.

Также среди нарушителей встречались те, кто получил протокол за беспечность, проигнорировав ношение мотошлема: 93 человека привлечены к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ. Оказались в числе пойманных и те, кто повторно сел за руль в состоянии опьянения. Их сразу же доставляли в территориальные отделы с изъятием мотоцикла и помещением его на спецстоянку, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция задержала водителя Rolls-Royce после тяжелого ДТП с байкером на Harley-Davidson на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе в Красносельском районе города.

Андрей Цедрик